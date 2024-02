Regno Unito: rapporto, aumento record di frodi di alto valore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'importo delle frodi nel Regno Unito è più che raddoppiato a 2.3 miliardi sterline (2,6 miliardi di euro) nel 2023. È quanto emerge da un rapporto della società di contabilità Bdo, che ha rivelato che il numero di casi segnalati è aumentato del 18 per cento, con il numero delle frodi di alto valore, cioè oltre i 50 milioni di sterline (58,4 milioni di euro): è aumentato del 60 per cento anno su anno nel 2023. La metà delle frodi di alto valore è risultata superiore ai 200 milioni di sterline (233,8 milioni di euro). La società di contabilità ha anche avvertito dell'impatto futuro delle attività dei truffatori che utilizzano l'intelligenza artificiale per ingannare i consumatori: "Analizzando i dati degli ultimi dieci anni, vediamo che il numero di casi segnalati di frode sta aumentando e gli importi coinvolti stanno diventando più grandi", ha detto Kaley Crossthwaite, partner di Bdo, aggiungendo: "E crediamo che sia probabile che continuerà a farlo. La triste realtà è che i truffatori cercheranno di rimanere un passo avanti sfruttando nuove opzioni come l'Ia". (Rel)