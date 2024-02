Russia: Likhachev (Rosatom), su nucleare continuiamo cooperazione internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I clienti stranieri della società energetica russa Rosatom "sono molto interessati all'esecuzione di progetti congiunti per la costruzione di centrali nucleari". Lo ha affermato il direttore generale di Rosatom, Aleksej Likhachev, in un'intervista ripresa dall'agenzia di stampa "Prime". "Il nostro programma internazionale è rimasto praticamente invariato" e "l'unico cambiamento è il rifiuto della Finlandia di attuare il progetto della costruzione della centrale nucleare Hanhikivi. Ma abbiamo altri partner", ha detto Likhachev. In particolare, Rosatom conduce negoziati con Arabia Saudita, Kazakhstan, Uzbekistan, Armenia e altri Paesi. Inoltre, Likhachev ha ricordato che la società continua la collaborazione nel settore nucleare con Ungheria, Turchia e India. (Rum)