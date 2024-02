Germania: rapporto provvisorio Bundestag, missione in Afghanistan "fallimento strategico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) in Afghanistan, nel quadro delle operazioni della Nato, è stata un "fallimento strategico". È quanto afferma la commissione d'inchiesta del Bundestag nel rapporto provvisorio sul rientro in patria del contingente della Bundeswehr dal Paese dell'Asia centrale, come riferisce l'emittente radiotelevisiva "Ard" che ha visionato il documento. Nel testo, l'impegno militare in Afghanistan viene definito l'operazione in un teatro di crisi "più grande, più costosa e con il bilancio di vittime più elevato della comunità internazionale, soprattutto occidentale". Per i deputati tedeschi, "un inventario continuo e autocritico degli obiettivi molto ambiziosi non è stato adeguatamente effettuato". Inoltre, viene criticato il fatto che i competenti ministeri di Berlino (Esteri, Difesa, Interno, Cooperazione economica e Sviluppo) non si sono coordinati in maniera sufficiente, peccando di "egoismo dipartimentale". Altrettanto insufficienti sono state le risorse per scopi sia militari sia civili impegnate dalla Germania in Afghanistan. (segue) (Geb)