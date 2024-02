Donbass: ministero Difesa russo, completamente liberata cokeria di Avdiivka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate russe hanno completamente liberato la cokeria di Avdiivka dai combattenti ucraini. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. In precedenza, il dicastero aveva riferito che le truppe russe stavano completando lo sgombero delle forze ucraine da Avdiivka, in particolare delle unità di stanza nella cokeria. Le unità militari russe hanno "preso il pieno controllo della cokeria in direzione Avdiivka. Sugli edifici amministrativi della fabbrica sono state issate bandiere russe", si legge nel messaggio. Secondo il dicastero russo, le unità delle forze armate ucraine hanno proseguito la loro ritirata disordinata. Le Forze armate russe stanno colpendo le fortificazioni nemiche, infliggendo danni con l'artiglieria e le forze aeree, ha aggiunto il ministero della Difesa russo. (Rum)