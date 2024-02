Singapore: dal 2026 obbligo impiego biocarburanti per i voli in partenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aerei di linea che decollano da Singapore dovranno utilizzare una percentuale di "carburante per aerei sostenibile" a partire dal 2026, un obbligo che si tradurrà in un aumento dei prezzi dei biglietti aerei. Lo riferisce il portale d'informazione "Channel News Asia", secondo cui il provvedimento è parte delle misure tese a decarbonizzare il settore dell'aviazione civile. L'iniziativa, annunciata oggi dall'Autorità per l'aviazione civile di Singapore e dal ministro dei Trasporti Chee Hong Tat in occasione del Changi Aviation Summit, prevede l'impiego di carburante per l'aviazione sostenibili pari all'un percento del consumo complessivo nazionale nel 2026, con un progressivo aumento negli anni successivi. Secondo il ministro, le ricadute economiche saranno "gestibili". (Fim)