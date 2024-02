Russia: Lavrov inizia tour in America latina, tappe a Cuba, Venezuela e Brasile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la visita in Venezuela, Lavrov si recherà a Rio de Janeiro, dove parteciperà alla riunione dei ministri degli Esteri del G20. Il dicastero degli Esteri russo ha osservato che il primo incontro sotto la presidenza brasiliana sarà dedicato ai problemi dell'agenda internazionale “con un’enfasi sulla risoluzione delle contraddizioni geopolitiche e sulla riforma delle istituzioni economiche globali”. Secondo Zakharova, il discorso di Lavrov fornirà considerazioni e valutazioni dettagliate da parte russa sulle sfide che la comunità internazionale deve affrontare, sulle loro cause e dinamiche interne, nonché sui passi necessari per superare efficacemente questi problemi. "Sarà sottolineata l'importanza particolare dell'utilizzo di tutti gli strumenti diplomatici, dei mezzi di risoluzione pacifica delle controversie, del dialogo reciprocamente rispettoso e della cooperazione al fine di garantire una sicurezza indivisibile e sostenibile", ha affermato la portavoce. (segue) (Rum)