Giappone: governo nega visto all'ex detenuto di Guantanamo divenuto autore di successo

- Le autorità del Giappone hanno rifiutato di concedere un visto d'ingresso al noto autore Mohamedou Slahi, cittadino della Mauritania detenuto per 14 anni nel famigerato penitenziario statunitense di Guantanamo Bay a Cuba. Lo riferiscono i media giapponesi, secondo cui la domanda di emissione del visto è stata respinta dalle autorità del Paese asiatico il mese scorso. A Slahi, scarcerato dalle autorità statunitensi nel 2016, era già stato negato l'ingresso in Giappone nel 2020. L'autore 53enne, che durante la prigionia ha scritto un libro di memorie divenuto un successo mondiale di vendite, intendeva visitare il Tokyo il mese prossimo per una conferenza. Il ministero degli Esteri giapponese ha stabilito però che Slahi non soddisfa i requisiti per l'ingresso nel Paese, pur evitando di fornire dettagli in proposito. Slahi ha criticato pubblicamente la decisione, commentando: "Pensavo che il Giappone fosse un Paese libero, democratico e amante della pace". (segue) (Git)