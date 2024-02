Giappone: governo nega visto all'ex detenuto di Guantanamo divenuto autore di successo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli anni Novanta, Slahi aveva ricevuto addestramento al combattimento in un campo dell'organizzazione terroristica al Qaeda in Afghanistan, che all'epoca avrebbe goduto del supporto della Central Intelligence Agency (Cia) statunitense. L'uomo, che sostiene di aver interrotto ogni rapporto con al Qaeda sin da allora, venne arrestato in Mauritania nel novembre 2001, due mesi dopo gli attentati dell'11 settembre negli Stati Uniti, proprio a causa dei suoi precedenti legami con l'organizzazione terroristica. Nell'agosto 2022 venne trasferito a Guantanamo, dove sotto tortura avrebbe confessato ulteriori contatti con l'organizzazione terroristica. Proprio in considerazione delle circostanze della confessione, un tribunale statunitense concesse infine la libertà a Slahi, che è stato rilasciato in Mauritania il 17 ottobre 2016. Il suo libro di memorie, "I diari di Guantanamo", è stato pubblicato nel gennaio 2015, ed è stato successivamente tradotto in più di 20 lingue, incluso il giapponese. (Git)