Regno Unito: in arrivo il bando totale dei telefoni cellulari nelle scuole

- Un divieto totale di utilizzo dei telefoni cellulari nelle scuole entrerà in vigore nel Regno Unito. È quanto riferisce il quotidiano "The Times", secondo cui agli insegnanti sarà consentito di perquisire gli zaini degli alunni, nel tentativo di migliorare la disciplina negli istituti scolastici. Gli studenti che violano il divieto rischiano di subire la confisca dei loro telefoni per tutto il tempo che il preside della scuola riterrà necessario. Oltre a concedere agli insegnanti la facoltà di perquisire gli zaini, il provvedimento assicura ai docenti protezione da eventuali azioni legali dei genitori in caso di smarrimento o danneggiamento dei dispositivi confiscati. Le nuove linee guida offriranno alle scuole quattro diversi approcci per garantire il rispetto del divieto. L’opzione “più semplice” è il divieto totale dell’uso del telefono all’interno della scuola, con l’invito rivolto agli studenti a lasciare a casa i loro dispositivi elettronici. La seconda e la terza opzione prevedono la consegna dei telefoni al personale, o il loro deposito in appositi armadietti durante le lezioni. Il quarto approccio consente di tenere i telefoni con sé, ma solo alla “rigorosa condizione che non vengano utilizzati” durante le lezioni. (Rel)