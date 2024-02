Thailandia: ex premier Thaksin sentito su un caso del 2015 per lesa maestà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro della Thailandia Thaksin Shinawatra, tornato in libertà soltanto ieri, è stato sentito oggi dai procuratori di Bangkok nell'ambito di un caso per lesa maestà risalente a un suo discorso pubblico del 2015. Lo ha reso noto l'ufficio del procuratore generale thailandese. Un video diffuso dai media thailandesi mostra Thaksin mentre entra nell'ufficio del procuratore in sedia a rotelle e indossando una mascherina. Il procedimento a carico dell'ex premier, avviato nel 2016, è rimasto bloccato da allora alla fase di raccolta delle prove. Secondo un portavoce dell'ufficio, il caso richiede ulteriori indagini. (segue) (Fim)