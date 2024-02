Corea del Nord: Paese celebra il 50mo anniversario del culto della personalità dei Kim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha celebrato oggi il 50mo anniversario del "kimilsungismo", noto anche come "l'unica idea alla guida del partito" e della nazione: l'ideologia su cui poggia il culto della personalità della dinastia dei Kim. In un editoriale pubblicato per l'occasione, il quotidiano ufficiale "Rodong Sinmun" ha ricordato l'annuncio della linea guida ideologica da parte del defunto leader Kim Jong-il nel 1974. "Il sistema della leadership unica rafforza la nostra rivoluzione ed è il fulcro della dignità e del potere della nazione", afferma l'editoriale. (segue) (Git)