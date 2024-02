Corea del Sud: proteste settore ospedaliero, tirocinanti di 5 ospedali presentano dimissioni di massa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I medici tirocinanti di cinque tra i principali ospedali di medicina generale della Corea del Sud hanno iniziato a presentare dimissioni di massa oggi, nell'ambito del braccio di ferro tra personale medico e governo sull'aumento dei posti disponibili nelle facoltà universitarie di medicina. L'iniziativa di protesta era stata già annunciata la scorsa settimana, al termine di una riunione di emergenza dei rappresentanti del settore. Da giorni medici e tirocinanti minacciano scioperi e azioni collettive contro il piano del governo per aumentare i posti disponibili nelle facoltà di medicina del Paese, e far fronte così alla carenza di personale ospedaliero. I cinque ospedali interessati dall'iniziativa di protesta dei tirocinanti sono l'Asan Medical Center, il Samsung Medical Center, il Severance Hospital, il Seoul National University Hospital e il Seoul St. Mary's Hospital. Il governo ha ordinato agli ospedali di respingere le lettere di dimissioni, e stamattina ha emanato una ingiunzione per il ritorno al lavoro dei professionisti del settore. (segue) (Git)