Usa: camionisti boicottano trasporti a New York dopo la sentenza di condanna a Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Truckers for Trump", un'organizzazione fondata da autotrasportatori che sostengono l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, hanno lanciato una campagna di boicottaggio della città di New York, dopo che una corte della Grande Mela ha condannato l'ex inquilino della Casa Bianca al pagamento di 355 milioni di dollari con l'accusa di frode, e ha vietato all'ex presidente di amministrare le sue attività nella città per i prossimi tre anni. Secondo i camionisti, la sentenza della scorsa settimana e gli altri processi a carico dell'ex presidente costituirebbero una "interferenza elettorale" in vista delle elezioni presidenziali in programma negli Stati Uniti il prossimo novembre. Trump ha commentato l'iniziativa di protesta sul social media Truth Social, definendosi "onorato di avere tanti patrioti dalla parte della libertà". (segue) (Was)