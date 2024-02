Usa: camionisti boicottano trasporti a New York dopo la sentenza di condanna a Trump (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sino ad ora l'iniziativa di finanziamento collettivo ha raccolto oltre 300mila dollari. Secondo l'ufficio del procuratore generale di New York, tenendo conto degli interessi, la sanzione imposta all'ex presidente Usa potrebbe arrivare ad ammontare a 450 milioni di dollari. Recentemente Trump è stato condannato anche al pagamento di 83,3 milioni di dollari per la presunta diffamazione della scrittrice E. Jean Carroll, cui Trump dallo scorso anno doveva già danni morali per 5 milioni di dollari. (segue) (Was)