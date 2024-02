Papua Nuova Guinea: violenze tribali causano almeno 53 vittime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello di ieri potrebbe essere l'episodio di violenza tribale più sanguinoso verificatosi negli altipiani della Nuova Guinea, un'area remota del Paese con poche vie di accesso, e dove la maggior parte degli abitanti pratica un'agricoltura di sussistenza. La polizia nella capitale, Port Moresby, non ha risposto immediatamente alla richiesta di informazioni dei media australiani. Papua Nuova Guinea è un Paese in via di sviluppo assai diversificato sul piano etnico, che conta circa 10 milioni di abitanti e ben 800 idiomi differenti. La sicurezza interna è diventata una sfida sempre maggiore per il suo governo mentre Cina, Stati Uniti e Australia cercano legami di sicurezza più stretti con il Paese, situato in un punto strategico del Pacifico. (segue) (Res)