Thailandia: crescita Pil cala all'1,9 per cento nel 2023

- L'economia della Thailandia ha conseguito una crescita dell'1,9 per cento nel 2023, un dato assai inferiore alla crescita del 2,5 per cento registrata l'anno precedente, che riflette la debolezza delle esportazioni. Lo certificano i dati pubblicati oggi dal governo di quel Paese. Nel quarto trimestre dello scorso anno la crescita è stata dell'1,7 per cento su base annua, un dato leggermente superiore a quello del trimestre precedente grazie alla ripresa del turismo e dei consumi, secondo il Consiglio nazionale per lo sviluppo sociale ed economico. Entrambi i dati sono inferiori alle attese dei mercati, che per il 2023 prevedevano una crescita del 2,4 per cento. (segue) (Fim)