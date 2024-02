Thailandia: crescita Pil cala all'1,9 per cento nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Thailandia intende estendere il regime di esenzione dai visti d'ingresso ad altri Paesi per incentivare ulteriormente il turismo. Lo ha annunciato la scorsa settimana il primo ministro thailandese Srettha Thavisin, secondo cui l'esenzione dal visto recentemente approvata per i visitatori da Cina e India verrà applicata anche ai turisti in arrivo da "diversi" altri Stati. Il primo ministro ha affermato che il provvedimento ha già aiutato l'economia del Paese. Dall'inizio del 2024 all'11 febbraio scorso la Thailandia ha già ricevuto 4,39 milioni di turisti internazionali, un incremento del 48 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Per quest'anno il governo thailandese prevede tra i 34 e i 35 milioni di visitatori in arrivo nel Paese. (segue) (Fim)