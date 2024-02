Mar Rosso: ministra Esteri Canada sollecita la Cina ad assumere ruolo nel mantenimento della sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri del Canada, Melanie Joly, ha dichiarato ieri che la Cina dovrebbe contribuire attivamente al mantenimento della sicurezza delle rotte di navigazione attraverso il Mar Rosso, dal momento che anche il traffico commerciale cinese è posto in pericolo dagli attacchi delle milizie yemenite filoiraniane Houthi. "E' nell'interesse della Cina come esportatore", ha dichiarato Joly al termine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. La ministra, che in occasione della conferenza ha incontrato l'omologo cinese Wang Yi, ha dichiarato di aver discusso con quest'ultimo anche il contributo di Pechino all'efficacia delle sanzioni occidentali imposte alla Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. (Was)