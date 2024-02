Usa: due agenti di polizia e un paramedico uccisi in Minnesota

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due agenti di polizia e un paramedico hanno perso la vita in uno scontro a fuoco nello Stato Usa del Minnesota. Lo riferiscono i media statunitensi, secondo cui gli agenti e il paramedico erano intervenuti in risposta alla segnalazione di un uomo armato e asserragliato in un sobborgo di Minneapolis. Dopo un lungo tentativo di mediazione, il sospettato ha aperto il fuoco uccidendo i due agenti e il paramedico, ma nello scontro a fuoco è stato a sua volta ucciso da un terzo agente, che invece è rimasto ferito. Secondo le autorità, all'interno dell'abitazione in cui si era asserragliato l'uomo si trovavano sette minori di età compresa tra 2 e 15 anni. (Was)