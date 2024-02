Business news: Auto, Byd potrebbe aprire nuova fabbrica in Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica cinese Byd dovrebbe aprire una nuova fabbrica di veicoli elettrici in Messico. Lo riferisce il quotidiano giapponese “Nikkei”, secondo cui Byd ha lanciato uno studio di fattibilità e starebbe attualmente negoziando i termini dell’accordo con le autorità messicane. La nuova fabbrica consentirebbe all'azienda cinese di creare un hub d’esportazione verso gli Stati Uniti, le cui case automobilistiche guardano con crescente preoccupazione alla competizione agguerrita ingaggiata dalle rivali asiatiche. Da ottobre a dicembre 2023, Byd ha infatti venduto ben 933.779 veicoli a nuova energia, incluse 526.409 auto full-electric, superando per la prima volta la statunitense Tesla come primo costruttore di auto elettriche. (segue) (Git)