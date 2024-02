Business news: inflazione in Argentina, secondo il governo “si conferma il percorso di rallentamento”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dato sull'inflazione mensile di gennaio in Argentina, pari al 20,6 per cento, “conferma il trend di decelerazione osservato a partire dalla metà di dicembre, procedendo a un ritmo più rapido rispetto alle previsioni di mercato". E’ quanto si legge in un comunicato emesso dal ministero dell'Economia argentino. I dati di gennaio mantengono ancora un elevato effetto statistico rispetto a quelli di dicembre, "derivante dall'eccesso monetario ereditato e dall'aggiustamento dei prezzi” avvenuto la prima settimana dell’insediamento dell'attuale amministrazione il 10 dicembre. (segue) (Abu)