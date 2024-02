Usa: amministrazione Biden valuta rinvio transizione alla mobilità elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta valutando un allentamento delle norme per la transizione a tappe forzate della prima potenza mondiale verso la mobilità elettrica. Lo riferisce il "New York Times", secondo cui l'Agenzia per la protezione ambientale (Epa) potrebbe modificare i propri regolamenti per allentare i limiti all'inquinamento delle autovetture nel breve termine, consentendo di fatto ai costruttori di ridurre la percentuale di auto completamente elettriche vendute negli Usa sino al 2030. La revisione normativa sarebbe una vittoria per i costruttori di auto e i sindacati, consentendo una transizione più graduale verso l'elettromobilità, un comparto in cui la Cina si è assicurata un forte vantaggio competitivo. (segue) (Was)