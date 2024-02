Usa: amministrazione Biden valuta rinvio transizione alla mobilità elettrica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso anno le auto elettriche hanno rappresentato solo il 7 per cento del totale dei veicoli venduti negli Stati Uniti: un dato assai inferiore agli obiettivi fissati dall'amministrazione Biden, che puntava a elettrificare i due terzi del parco auto Usa entro il 2032. La scorsa settimana, inoltre, l'Ufficio di bilancio del Congresso federale Usa ha rivisto al rialzo le proiezioni di spesa dell'Inflation Reduction Act, il vasto piano di spesa promosso dall'amministrazione presidenziale che include consistenti incentivi per la transizione energetica. (Was)