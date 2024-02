Ucraina: a Tokyo la conferenza sulla ricostruzione, cancellato messaggio di Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone Fumio Kishida ha inaugurato oggi la Conferenza Giappone-Ucraina per la promozione della ricostruzione economica. All'evento, organizzato in vista del secondo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, prendono parte oltre a Kishida e alla ministra degli Esteri giapponese Yoko Kamikawa circa 30 funzionari di governo di entrambi i Paesi, e rappresentanti di circa 200 aziende giapponesi e ucraine in settori come agricoltura, tecnologia dell'informazione ed energia. Il governo ucraino è rappresentato alla conferenza dal primo ministro Denys Snmyhal. Un videomessaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, originariamente annunciato dagli organizzatori dell'evento, è stato cancellato senza spiegazioni da parte del governo ucraino. (segue) (Git)