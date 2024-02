Ucraina: a Tokyo la conferenza sulla ricostruzione, cancellato messaggio di Zelensky (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier giapponese ha già assistito alla firma di 20 accordi di cooperazione riguardanti il ripristino delle infrastrutture ucraine. Inaugurando la conferenza, Kishida ha ribadito l'impegno di Tokyo a sostenere la ricostruzione del Paese dell'Europa orientale, attingendo anche all'esperienza del Giappone nel ricostruire le aree colpite da terremoto. Kishida ha ammesso che investire nell'Ucraina è una scelta "non facile", ma rappresenta "un investimento nel futuro". Kishida ha annunciato oggi che Giappone e Ucraina firmeranno un trattato per eliminare la doppia tassazione, e avvieranno negoziati per la revisione di un accordo bilaterale di investimento, così da consentire alle società giapponesi di prendere parte a progetti congiunti di ricostruzione. La stampa giapponese ricorda che la Banca mondiale ha stimato il costo complessivo per la ricostruzione dell'Ucraina in circa 411 miliardi di dollari nell'arco del prossimo decennio. (segue) (Git)