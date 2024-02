Ucraina: a Tokyo la conferenza sulla ricostruzione, cancellato messaggio di Zelensky (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista della Conferenza di Tokyo sulla ricostruzione, il 7 gennaio scorso la ministra degli Esteri giapponese, Yoko Kamikawa, si è recata in visita a Kiev, dove ha incontrato l’omologo Dmytro Kuleba. Nell’occasione ha annunciato che il Giappone contribuirà con 37 milioni di dollari a un fondo della Nato per offrire ulteriore sostegno alla difesa dell’Ucraina dall’aggressione della Russia. Il Giappone fornirà sistemi di rilevamento di droni e altre attrezzature, tra cui cinque generatori mobili di elettricità in grado di servire cinque milioni di persone. Inoltre, contribuirà al trasporto di sette grandi trasformatori. (Git)