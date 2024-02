Usa: iniziativa di finanziamento collettivo per sostenere spese processuali di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elena Cardone, moglie dell'imprenditore e investitore statunitense Grant Cardone, ha lanciato una iniziativa di crowfunding sulla piattaforma GoFundMe per aiutare l'ex presidente Donald Trump a sostenere le spese sempre più ingenti legate ai numerosi processi a suo carico. L'obiettivo dell'iniziativa, secondo la promotrice, è di raccogliere 355 milioni di dollari, l'importo che il giudice di New York Arthur Engoron ha ordinato a Trump di pagare nell'ambito di una causa civile per frode. "Sono risolutamente a fianco del presidente Donald Trump in risposta a quello che ritengo essere un trattamento iniquo senza precedenti da parte di alcuni elementi della magistratura di New York. Le recenti battaglie legali non sono solo un attacco contro (Trump), ma contro gli ideali stessi di equità e giusto processo cui ogni cittadino statunitense è titolato", ha scritto Cardone sulla pagina GoFundMe. (segue) (Was)