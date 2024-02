Imprese: Miceli, (Mad Mood Milano), kazakistan partner, moda è cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mad Mood “non è solo Italia, ma anche tanto estero. Grazie alla partnership con il Kazakistan di Aidar Khan, “presentiamo oggi ad esempio il cibo kazako. Perché la moda è cultura. Cultura non solo italiana, ma anche internazionale”. Lo ha detto Marianna Miceli a “Nova”, a margine della 14esima edizione della nuova piattaforma di lancio per i designer italiani e internazionali, nata nel 2016 dalla sua fondatrice, la stessa Miceli. Quest’anno “raccontiamo dieci Stati” ha spiegato. “Altri Paesi ci chiedono di essere partner di Mad Mood”. Miceli accoglie la richiesta e si reca nel Paese che desidera essere parte dell’iniziativa. Lì “scelgo il miglior designer che racconta al meglio la loro cultura. Poi qui a Milano rappresentiamo la cultura su una passerella piena di colori, profumi. Domani vedrete le sfilate: 25 una dietro l’altra dalle ore 15 alle 18” ha ricordato la fondatrice dell’evento. Miceli ha sottolineato che con Mad Mood “raccontiamo il Made in Italy attraverso le tre “f”: food, fashion and furniture. In un progetto del quale sono orgogliosissima. Stiamo realizzando delle bottiglie di olio d’oliva pugliese in contenitori di ceramica di Grottaglie, quindi al centro l’artigianalità, firmate da Anna Fendi. Una grande firma, la storia della moda italiana. Questo è un progetto che mi rende orgogliosa, perché attraverso un unico prodotto riusciamo a raccontare le eccellenze italiane. Ma Mad Mood non è solo Italia, è anche tanto estero” ha concluso. (Rem)