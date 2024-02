Milano: al via la 14esima edizione di Mad Mood, la moda si fa cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La moda è cultura. Cultura non solo italiana, ma anche internazionale. Con queste parole Marianna Miceli, la fondatrice di Mad Mood Milano apre la 14esima edizione della nuova piattaforma di lancio per i designer italiani ed internazionali nata nel 2016. Mad Mood Milano, che ha inaugurato questa sera a Milano la stagione di quest’anno, si propone come luogo d’incontro tra tradizione sartoriale, ricerca e avanguardia in uno scenario internazionale dove si fondono arte, moda, cultura e Identità territoriale e si sviluppa durante la settimana della moda, dedicato a brand nuovi ed emergenti. Domani, lunedì 19 febbraio, sulla passerella di Mad Mood sono in programma 25 sfilate, a partire dalle ore 15 al Chiostro di San Barnaba a Milano. Mad Mood “non è solo Italia, ma anche tanto estero. Grazie alla partnership con il Kazakistan di Aidar Khan, “presentiamo oggi ad esempio il cibo kazako. Perché la moda è cultura. Cultura non solo italiana, ma anche internazionale” racconta Marianna Miceli al fianco di Aidar Khan, uno dei più grandi esponenti della moda kazaka e ideatore dell'Aspara Fashion Week di Taraz. Aidar Khan è presente in Italia grazie anche alla collaborazione con Mad Mood che ha preso il via otto anni fa. Il segreto del suo successo è la connessione tra il passato e il presente, riadattando la tradizione culturale kazaka alla modernità senza mai perdere l’importanza dell’artigianato e del lavoro a mano. (segue) (Rem)