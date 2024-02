Milano: al via la 14esima edizione di Mad Mood, la moda si fa cultura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mad Mood si è ormai affermato come importante punto di riferimento per tutti gli stilisti emergenti che da ogni parte del mondo scelgono questa passerella per presentare le proprie collezioni alla Milano fashion week. I protagonisti italiani e internazionali porteranno sulla passerella eccellenze dall’abbigliamento ai gioielli. Quest’anno “raccontiamo dieci Stati” ha spiegato Miceli, perché con Mad Mood “raccontiamo il Made in Italy attraverso le tre “f”: food, fashion and furniture”. Durante l’inaugurazione hanno preso parte attori del mondo della moda, dell’eoconomia, dell’agroalimentare e artisti, a significare che la moda è interconnessione di culture e arti. “Abbiamo avuto il piacere di essere invitati a questa bellissima festa all’interno della Fashion week Milano, portando i nostri talenti più giovani sul palco”, hanno raccontato i tre giovani ballerini dell’accademia Bandits Dance Studio - Mattia Giurdanella, Gabriele di Girolamo e Roman Froz - che si sono esibiti con una coinvolgente performance di breking, “siamo molto felici di essere qui a portare il nostro livello artistico”. Arte e moda trovano u connubio sempre più consolidato, “basta pensare ai concerti di Madonna - raccontano i ballerini - dove esiste un mix tra arte e moda e aggiunge sempre la danza. Mad Mood, crediamo sia al passo con i tempi e che stia facendo esattamente quello che fanno i brand più importanti del mondo”. (Rem)