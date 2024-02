Business news: Fmi, economia del Cile beneficerà dalla transizione verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia del Cile può contribuire e trarre beneficio dalla transizione verde. Lo ha affermato il Fondo monetario internazionale (Fmi) nell’ultimo rapporto sulle prospettive economiche del Paese. “Il Cile è il più grande produttore di rame, e il secondo per il litio, oltre a possedere capacità per eolico e solare, con cui può contribuire alla transizione ecologica e trarne beneficio per la propria economia”, ha scritto l’Fmi. Nel resto del rapporto, l’Fmi segnala che il paese ha intrapreso politiche efficaci a ridurre l’inflazione e il deficit del periodo post pandemico, anche se investimenti e crescita sono ancora troppo moderati e il divario sociale rimane alto. (Abu)