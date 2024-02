Business news: Venezuela, nel 2023 produzione nazionale ridotta del 4,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 la produzione industriale del settore privato in Venezuela si è contratta del 4,3 per cento rispetto al 2022. Lo riferisce la Confederacion de Industriales de Venezuela (Conindustria) riportando, sulla base dei dati forniti dalle sigle di settore, cali soprattutto nei comparti bevande (-25 per cento), plastiche e gomme (-13,5 per cento), tessile e calzature (-11,6 per cento). La ripresa registrata alla fine dell'anno, +9 per cento nel IV trimestre, non è bastata a compensare i cali accusati nei primi tre trimestri (-4,7, -12,3 e -2,1 per cento). (segue) (Vec)