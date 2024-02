Business news: Jeff Bezos vende azioni di Amazon per 2,08 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, ha venduto azioni della società per circa 2,08 miliardi di dollari negli ultimi giorni. Stando ad una comunicazione depositata alle autorità regolamentari, le transazioni sono iniziate il 9 febbraio per concludersi lunedì 12. Bezos, che dal 2021 è presidente esecutivo dell’azienda dopo essersi dimesso dall’incarico di amministratore delegato, ha venduto un totale di 11.997.698 azioni, per 2,08 miliardi di dollari circa. Le transazioni sono avvenute sulla base di un piano annunciato lo scorso novembre, in base al quale Bezos venderà un totale di 50 milioni di azioni entro il 31 gennaio del 2025. (Was)