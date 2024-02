© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri interviene alla conferenza stampa di presentazione dei Campionati Europei di Atletica Leggera. All'evento prende parte anche l'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato. Roma, Aula Giulio Cesare, Palazzo Senatorio (ore 14)- Il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri partecipa al Convegno "/Dis/uguaglianze a 50 anni dal Convegno sui mali di Roma". Roma, Vicariato di Roma, Aula della Conciliazione, Piazza di San Giovanni in Laterano (ore 17)- Il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri partecipa alla fiaccolata in memoria di Alexei Navalny. Roma, Piazza del Campidoglio (ore 18:30)- L'assessore alla Cultura Miguel Gotor interviene alla conferenza stampa di presentazione della mostra "Il mondo fluttuante. Ukiyoe. Visioni dal Giappone". Roma, Palazzo Braschi, piazza San Pantaleo 10 (ore 11) (segue) (Rer)