Busines news: Messico, spagnola Aqualia avvia progetto gestione integrata acqua in Baja California

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aqualia, la società idrica di proprietà della spagnola Fcc e del fondo australiano Ifm, ha avviato la prima fase del progetto di miglioramento della gestione integrata del servizio di acqua potabile a Cabo San Lucas, nello stato di Baja California Sur in Messico. Il progetto è un contratto di partenariato pubblico-privato e prevede un investimento di 32 milioni di euro per la modernizzazione, l'equipaggiamento, il funzionamento e la manutenzione delle infrastrutture idrauliche. L'obiettivo per i prossimi 10 anni è massimizzare l'efficienza del sistema di approvvigionamento idrico ed ridurre le perdite di acqua potabile. Con questo contratto, Aqualia consolida la sua presenza in Messico e nel continente americano dopo aver recentemente acquistato una società in Texas per entrare negli Stati Uniti. (Spm)