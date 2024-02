Business news: Fmi, economia della Colombia ha fatto progressi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 l’economia della Colombia ha registrato “dei progressi” nel raggiungere un livello di attività produttiva più sostenibile e si prevede che manterrà questa tendenza anche nel 2024. Lo ha dichiarato il Fondo monetario internazionale (Fmi) nel suo ultimo rapporto periodico sulla situazione del Paese. “Politiche macroeconomiche appropriate degli ultimi due anni hanno ridotto gli squilibri presenti a livello interno ed esterno che si erano prodotti nel biennio 2021-22”, si legge nel testo. Le “politiche più stringenti” hanno reso possibile un calo dell’inflazione, nonostante gli effetti di un “significativo ma necessario” aumento dei prezzi. Si è registrato un valore dell’8,4 per cento a gennaio 2024 rispetto al 13,3 di marzo 2023. La crescita del credito è scesa al 3 per cento, grazie a politiche più stringenti sui prestiti. La crescita del Pil, dai livelli “insostenibilmente alti” raggiunti nel periodo post-pandemico, è scesa all’1,2 per cento nel 2023. Infine, il deficit è passato dal 6 per cento del 2022 al 3 per cento nel 2023. (Mec)