Business news: Fmi su Cile, sostituire fossile con rinnovabili aumenterà attività economica

- Sostituendo il fossile con il rinnovabile, il Cile darà un impulso all’economia e provocherà un aumento dell'attività economica di almeno l’1 per cento nel lungo termine. Lo ha detto il Fondo monetario internazionale (Fmi) nell’ultimo rapporto dell’organismo sull’economia del Paese, segnalando che la previsione è in linea con l’intenzione del governo di smantellare gli impianti del fossile entro il 2040. La stessa iniziativa, segnala l’Fmi, ridurrebbe del 30 per cento i costi di generazione dell’energia e proteggerebbe il paese dagli shock collegati alle variazioni dei prezzi di petrolio e carbone. (Was)