Rifiuti: Gualtieri visita termovalorizzatore Copenaghen, “ecologico come sarà quello di Roma”

22 luglio 2021

- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha visitato il termovalorizzatore di Copenaghen in Danimarca. “Un bellissimo impianto in grado di produrre energia pulita e calore per il riscaldamento e divenuto un’attrazione turistica per la pista da sci e il percorso da trekking. Anche il termovalorizzatore di Roma sarà proprio così: moderno, efficiente e amico dell’ambiente”, scrive il sindaco sui suoi canali social. Gualtieri, in un video pubblicato sui social, all'esterno della struttura, mostra "la famosissima pista di sci", con bar e giochi per bambini. "Una vera attrazione, tanto è vero, che le case più sono vicine e più costano". Gualtieri poi visita la struttura al suo interno. "Questo termovalorizzatore – afferma - tratta circa 600 mila tonnellate, quindi è la dimensione di quello di Roma, ed è avanzatissimo dal punto di vista tecnologico. Non si sente nessun odore, è incredibile. Produce sia calore che alimenta il riscaldamento delle case di Copenaghen, sia elettricità. Recupera, come faremo noi, le ceneri pesanti da cui si prendono materiali da costruzione e metalli". (segue) (Rer)