Busines news: Bid, il cambiamento climatico costerà a El Salvador 2 miliardi di dollari in 30 anni

- Gli eventi climatici estremi sono costati a El Salvador 2 miliardi di dollari negli ultimi 30 anni. È quanto si legge nell’ultimo rapporto della Banca interamericana di sviluppo (Bid), “El Salvador: panorama di opportunità”. La Bid include il cambiamento climatico tra le cause che hanno frenato lo sviluppo del Paese, insieme a bassa produttività, investimenti limitati e debolezza istituzionale. “Senza misure preventive immediate, il costo degli eventi climatici estremi sarà pari al 7 per cento del Prodotto interno lordo (Pil)”, scrive l'istituto. Siccità e piogge torrenziali hanno danneggiato in particolare il settore agricolo del Paese, si legge nel rapporto, riducendo la produttività delle coltivazioni di canna da zucchero (-36 per cento), sorgo (-14 per cento), mais (-13 per cento), riso (-11 per cento). (Mec)