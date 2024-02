Business news: Argentina, inflazione rallenta al 20,6 a gennaio 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo in Argentina è cresciuto del 20,6 per cento a gennaio rispetto al mese precedente, mentre l’incremento annuale è stato pari al 254,2 per cento. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Indec). I dati indicano un rallentamento di 4,9 punti percentuali rispetto all’inflazione di dicembre, che era salita al 25,5 per cento rispetto a novembre, dato su cui ha inciso soprattutto la svalutazione del 54 per cento del valore del peso. Nel primo mese dell’anno corrente, secondo l’Indec, i maggiori aumenti si sono registrati nei comparti beni e servizi vari (44,4 per cento) e trasporto (26,3 per cento). (segue) (Abu)