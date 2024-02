Business news: Fmi, a gennaio inflazione Colombia scesa al 8,4 per cento su mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio l’inflazione della Colombia è scesa all’8,4 per cento su base mensile, in netto calo rispetto al picco del 13,3 per cento registrato a marzo 2023. Lo ha detto il Fondo monetario internazionale (Fmi) nel suo ultimo rapporto sull’economia del Paese, “Gestire la transizione verso un futuro più sostenibile”. Per effetto di politiche “macroeconomiche appropriate”, scrive l’Fmi, anche altri indicatori hanno subito variazioni valutate positivamente. Ad esempio, la crescita del credito è scesa al 3 per cento a dicembre 2023, contro il 18 per cento di agosto 2022, per effetto di condizioni più stringenti dei prestiti. (Mec)