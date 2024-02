Business news: Area metropolitana Buenos Aires, aumenti tariffe elettriche fino al 150 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino ha confermato che da marzo aumenteranno le tariffe dell'elettricità nell'Area metropolitana di Buenos Aires, erogata dalle aziende Edenord ed Edesud. Gli incrementi, riportano i media locali, saranno compresi tra il 65 per cento e il 150 per cento per la categoria residenziale, secondo il livello di reddito. "Con l'obiettivo di ridurre i trasferimenti dallo Stato nazionale al settore elettrico e di promuovere un equilibrio economico sostenibile e, dopo aver tenuto le corrispondenti audizioni pubbliche, sono state adottate misure immediate affinché le tariffe dei clienti finali, nelle loro diverse categorie (residenziale ,generale e grande) sono coerenti con il costo della fornitura e vengono pagati per il loro utilizzo come qualsiasi altro bene", si legge in un comunicato il governo argentino. (segue) (Abu)