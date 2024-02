Business news: nel 2023 economia della Colombia cresciuta dello 0,6 per cento, incremento minore di sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 l'economia della Colombia è cresciuta dello 0,6 per cento, il peggiore incremento registrato negli ultimi 24 anni. Lo riporta l'Istituto nazionale di statistica (Dane) segnalando che rispetto all'ultimo trimestre del 2022, l'economia colombiana nel solo periodo ottobre-dicembre 2023 è cresciuta dello 0,6 per cento. L'economia del Paese andino, dopo il -7,2 per cento del 2020 legato alla pandemia e il "rimbalzo" del 10,08 per cento registrato nel 2021, aveva chiuso il 2022 con un incremento del 7,3 per cento. L'economia colombiana era cresciuta allo stesso ritmo dello 0,6 per cento solo nel 1998. Il dato di questo anno, molto inferiore alle stime degli analisti, risente soprattutto della contrazione nel settore edile (-4,2 per cento), del manifatturiero (-3,5 per cento) e del commercio (-2,8 per cento). (Mec)