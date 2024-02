El Salvador: presidenziali, tribunale supremo ufficializza vittoria di Bukele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Salvador hanno ufficializzato la vittoria di Nayib Bukele alle presidenziali tenute il 4 febbraio scorso, ponendo così fine a un lungo quanto contestato scrutinio. "Si dichiarano eletti presidente e vicepresidente della Repubblica di El Salvador, rispettivamente, il signor Nayib Armando Bukele Ortiz e il signor Félix Ulloa Hijo, candidati del partito politico Nuove idee, che eserciteranno nel periodo compreso dal 1 giugno del 2024 al 1 giugno del 2029", si legge nella nota pubblicata dal Tribunale supremo elettorale (Tse). A Bukele ed Ulloa sono andati 2.701.725 voti, pari all'84,65 per cento dei voti validi. A una lunga distanza - 204.167 voti, si piazza Manuel Flores, candidato del Fronte Farabundo Marti per la liberazione nazionale (Fmln). Sebbene la vittoria di Bukele non fosse mai stata in discussione, così come rivelato dai primi exit poll e dai risultati preliminari forniti dal Tse, per il computo definitivo dei voti si sono dovute sciogliere diverse incongruenze riscontrate nei fascicoli ricevuti da alcuni seggi, motivo di alcune polemiche dentro e fuori il Paese. (Mec)