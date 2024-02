Busines news: Tajani a business forum Italia-Argentina, buon momento per rinsaldare forte legame tra Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello in corso è "un buon momento per rinsaldare il forte legame" tra Italia e Argentina, soprattutto sul fronte economico. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, al business forum con aziende italiane e argentine in corso nella sede di Confindustria, annunciando un prossimo incontro tra imprenditori dei due Paesi in Argentina. Un confronto tra impresari che è "segno di mentalità imprenditoriale condivisa”, ha detto Tajani, che si è quindi dilungato sui settori di potenziale crescita della cooperazione tra Italia e Argentina. Tra questi il turismo, lo sport, l'energia (con particolare riferimento al nucleare di ultima generazione) e le materie prime. Il ministro ha ribadito che il governo è impegnato nel sostenere le imprese italiane che vogliono operare all’estero, in particolare in Argentina. “In questo senso un’accelerazione verrà anche dal trattato Ue-Mercosur”, ha affermato Tajani, sottolineando che “un compromesso prevarrà nonostante gli ostacoli” perché “l'accordo risponde a interessi comuni”. (Res)