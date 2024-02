Business news: senatore Borghese, business forum Italia-Argentina apre nuove prospettive sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il business forum Italia-Argentina, organizzato da Confindustria, alla presenza dei ministri degli Esteri italiano, Antonio Tajani, e argentino, Diana Mondino, è "un'ottima occasione di confronto tra la politica e più di cento imprenditori e importanti società dei due Paesi" e apre "nuove prospettive di sviluppo". Lo dice il senatore Mario Alejandro Borghese, vicepresidente del Movimento associativo italiani all'estero (Maie), che partecipa al Forum in corso nella sede di Confindustria di Roma. "Il confronto verte essenzialmente sui settori energetico, manifatturiero, sull'alta tecnologia, su agribusiness e automotive. L'Argentina possiede grandi quantità di materie prime, l'Italia macchinari e tecnologie per trasformarle in prodotti. Da questo connubio possono nascere nuove e stimolanti prospettive di sviluppo e crescita che non devono essere disperse ma incentivate", ha sottolineato il senatore. Secondo Borghese, "il nuovo corso inaugurato dal neo presidente dell'Argentina, Javer Milei, apre ad una nuova possibilità". "Sono lieto che il vicepremier italiano, Antonio Tajani, abbia compreso questa nuova opportunità e che la stia seguendo con attenzione. La politica deve dare il suo formidabile contribuito all'iniziativa privata e sono certo che oggi si siano gettate le basi per una proficua collaborazione tra Italia e Argentina", ha concluso il senatore. (Com)