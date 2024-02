Milano: De Corato (Fd'I), ancora un weekend di raid vandalici e manifesti contro Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con "oggi abbiamo assistito alla diciannovesima puntata di questa lunga "telenovela" che vede Centri Sociali, collettivi studenteschi, sostenitori di Hamas e giovani palestinesi, scagliarsi e insultare sistematicamente la città di Israele, il popolo israeliano e, spesso e volentieri, anche il Governo con slogan pieni di odio". Lo comunica in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, sul presidio pro Palestina di oggi davanti alla Stazione Centrale e sulla manifestazione di ieri pomeriggio sui Navigli a Milano. "Per fortuna, ogni settimana, ci sono le Forze dell'Ordine che ne limitano i danni. Dopo le numerose scritte sui muri ed esercizi commerciali sui navigli di ieri, oggi i manifestanti hanno urlato e inveito in piazza Duca d'Aosta, attaccando adesivi pro-genocidio e di boicottaggio ad Israele. Ormai, che sia sabato pomeriggio, come per molte settimane hanno sfilato dal mese di ottobre scorso, o che sia domenica pomeriggio, per loro non fa alcuna differenza! Milano, purtroppo, deve subire e sottostare a degrado, raid vandalici, tensioni, disagi, disturbi al traffico/circolazione e allo shopping che di solito nei fine settimana si intensifica nella nostra città. Chissà se qualcuno della Giunta Sala, almeno questa volta, avrà qualcosa da dire", conclude De Corato.(Com)