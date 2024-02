Bosnia: Dodik, Repubblica Srpska non ha aderito a sanzioni contro Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bosnia Erzegovina e la Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) non hanno aderito alle sanzioni contro la Bielorussia. Lo ha detto il presidente della Repubblica Srpska, Milorad Dodik, durante la visita ufficiale a Minsk, parlando delle sanzioni che la Bielorussia è costretta a "sopportare" a causa delle buone relazioni con la Russia. "Accolgo con favore il modo in cui la Bielorussia agisce nonostante le sanzioni. Anche la Repubblica Srpska si trova in circostanze simili, ma con una visione chiara e una leadership decisa, e i progressi sono visibili", ha detto Dodik. Il presidente della Repubblica Srpska ha ricordato che il leader della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko, è sottoposto a sanzioni da parte degli Stati Uniti e del Regno Unito. "Nonostante tutto ciò, la Repubblica Srpska non ha accettato le sanzioni contro la Bielorussia, anche se l'altra parte della Bosnia ed Erzegovina lo vorrebbe", ha detto Dodik. (Seb)