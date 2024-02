© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’Autonomia differenziata "Forza Italia ha fatto un grande lavoro in Parlamento e attraverso l'introduzione dei Livelli essenziali delle prestazioni si garantirà una qualità dei servizi univoca in tutta Italia e si genererà una competizione positiva tra le Regioni per l'erogazione dei migliori servizi”. Lo ha detto l’onorevole Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, al Giornale radio, su Rai Radio1. (Rin)