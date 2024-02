Business news: Bolivia, nel 2023 bilancia commerciale in passivo di 585 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bolivia ha chiuso il 2023 con un deficit commerciale di 585 milioni di dollari, in gran parte legato al calo delle esportazioni. Il dato, riportato dall'istituto nazionale di statistica, è superiore ai 177 milioni di dollari ipotizzati a dicembre dall'allora viceministro del Commercio estero, Benjamin Blanco. Il Paese andino ha esportato merci per un valore complessivo di 10,911 miliardi di dollari, un calo del 20 per cento rispetto alla cifra record registrata nel 2022 (13,671 miliardi di dollari). La cifra risente della situazione internazionale, soprattutto con il calo della domanda legato tra le altre cose al conflitto in Est Europa (la Russia è un importante partner commerciale della Bolivia). A livello interno, l'offerta di beni esportabili risulta ridotta dalla siccità e dalle frequenti interruzioni delle strade, per manifestazioni anti governative. Quanto alle importazioni, il Paese ha speso complessivamente 11.495 miliardi di dollari, in calo del 3,2 per cento rispetto agli 11,869 miliardi del 2022. (Brs)